前總統陳水扁（左四）14日下午回到故鄉官田區東西庄里惠安宮拜拜。（劉秀芬攝）

前總統陳水扁14日下午回到故鄉官田區東西庄里惠安宮拜拜，不少鄉親提早到場迎接陳水扁，阿扁一到到場也與民眾親切握手，鄉親並大喊阿扁無罪。阿扁致詞時表示，4年來對蔡英文總統雖然不滿意，但東西庄是民主聖地中的聖地，希望這次選舉能繼續支持蔡英文，支持一邊一國行動黨。

陳水扁表示，蔡英文2016年總統選舉時，得票率最高鄉鎮市區是麻豆區，所以說麻豆是民主聖地，但蔡英文在西庄得票率94％、東庄90以上，東西庄平均92％，是全國得票率最高的村里，比蔡的故鄉枋山、枋寮等還高，所以東西庄更是民主聖地中的聖地，讓他覺得很安慰驕傲。

陳水扁說，他回東西庄前，先到麻豆區南勢里探望他國小的的導師，因為人要飲水思源，若不是鄉親對他不離不棄，他不可能再站出來。

而2016年蔡英文能在東西庄得最高票，是因為鄉親對她有期待，雖然很多事處理不好，讓人不滿意，但阿扁還是希望鄉親明年還是繼續投給能守護台灣的蔡英文。

陳水扁說，以相關跡象來看，蔡英文可以順利當選，而民進黨國會過半也沒問題，但還是需要小黨來監督、制衡。一邊一國行動黨是他支持成立的，一直堅守他的精神、路線，呼籲鄉親政黨票全力支持一邊一國行動黨，讓阿扁的精神與路線可以持續下去。

(中時 )