高雄市少年警察隊偵查佐鄭清宏（右）生前對扶植幼苗不遺餘力。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

49歲的高雄市少年警察隊偵查佐鄭清宏，14日上午11時許昏倒於柴山盤榕前200公尺處，救護員到場時，鄭清宏已無呼吸、心跳，經緊急送往苓雅區阮綜合醫院急救，仍宣告不治，死因疑心肌梗塞。同仁對他的猝逝，都感到驚訝、不捨與惋惜。

警方表示，鄭清宏是警專8期畢業，已婚，育有2子，分別就讀國中三年級及國小三年級。從警28年，曾在鐵路警察局、高雄市警局刑事警察大隊等單位服務，目前在少年隊從事少年保護工作逾8年，對少年觸法、保護及輔導等工作均有優異表現深獲肯定，並於去年獲選警政署表揚為「全國少年保護工作績優員警」。

死者有痛風、高血壓及心血管疾病史，平時熱心助人，近3年熱心公益捐血獲嘉獎6次，與同事相處融洽，突然猝逝同事都十分不捨、惋惜。由於鄭清宏所遺留兩名幼子尚在國中、小就學階段，目前正由少年隊全力協助死者家屬處理喪葬及辦理相關撫卹事宜。

(旺報 )