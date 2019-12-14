82歲華僑蔡松平夫妻生平第一次參加選舉造勢大會，跟著搖旗吶喊非常期待與興奮。（周麗蘭攝）

群眾搖旗吶喊。（周麗蘭攝）

韓國瑜上台一再致謝雲林人對他的支持，雲林人的精神是自己人一定要團結，「手臂往內不往外彎」。（周麗蘭攝）

國民黨總統候選人韓國瑜14日回到雲林縣，出席「林縣2020總統副總統暨立委選舉聯合造勢活動」頻頻致謝。一對特地從紐約飛回來、60年沒投過票，準備投韓的80歲夫妻倆穿國旗裝等候3小時，韓國瑜特地停下大進場腳步與他們合影。

特地從美國紐約飛回雲林故鄉等投票的82歲蔡松平與太太，下午2點多在姪女陪同下到縣立體育館坐在第一排等候。

韓國瑜得知這對老夫妻特地回來看他，希望有機會合照，在大進場走上舞台前停下來合照紀念，兩夫妻倆非常開心。

韓國瑜上台一再致謝雲林人對他的支持，雲林人的精神是自己人一定要團結，「手臂往內不往外彎」。

他表示，傾聽之旅聽到很多心聲，從來沒有一個跟他說「台灣錢淹腳目」，但三十年前台灣錢已經淹腳目，台灣人要面對經濟不行的事實，半個月以前泰國還要求台灣人到該國旅遊，要有財力證明。

韓國瑜說，李佳芬走訪東南亞他很訝異華僑、外國人那麼關心台灣，有些在台灣讀過書對台灣有感情，他們看到台灣人勤勞、打拚、認真、有競爭力，國家卻下沉淪而大哭流淚。

韓國瑜表示，民進黨執政三年半，連東南亞國家都看不起台灣了，不能再這樣窩囊下去，要讓優秀的政治人物重新站上舞台。

(中時 )