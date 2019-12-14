台中百貨業者搶攻聖誕節與超人氣電影「冰雪奇緣」的周邊商機，紛紛推出吸睛活動搶客！其中，大遠百自即日起至12/25舉辦年度盛事「彩妝嘉年華」，今年邁入第四屆，邀請十大知名彩妝保養品牌共同參與，模特兒搭配「冰雪奇緣」電影元素與設計，為化妝品業種衝刺買氣。

台中大遠百表示，今年魔法奇緣主題邀請Dior、BOBBI BROWN、MAKE UP FOR EVER、植村秀、資生堂國際櫃、資生堂東京櫃、LANEIGE、Kanebo、NARS、GIVENCHY等十大彩妝保養品牌共同參與，專業彩妝師以彩妝魔法盒為構想，搭配「冰雪奇緣」電影的元素與色系，為模特兒進行妝容設計。

只見模特兒化身為冰雪皇后、雪天使、魔法公主走上伸展台，造型吸睛，創意十足。台中大遠百表示，化妝品專櫃即日起更推出多項促銷優惠迎接聖誕禮盒商機，除了滿5,000元就送500，單筆消費滿6,000元還能參加COACH驚喜扭蛋活動1次，有機會獲得精美好禮。

還有，指定聖誕風格單品更下殺3折，NARS閃耀派對12色眼影盤特價2,300元（原價7,500元）、雅詩蘭黛絕對慾望奢華潤唇膏特價2,800元（原價6,000元）。

(工商 )