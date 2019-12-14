豐原廟東復興商圈今（14）日下午舉辦「歡樂購嘉年華」活動，為年終購物旺季炒熱買氣；現場還舉辦多項熱門的3C產品競標活動，現場擠滿了人潮，帶動周邊攤商的業績，整個廟東復興商圈熱鬧滾滾。

台中市經濟發展局官員表示，民眾今日可用50元購得面額150元的現金折價樂購券，嘉年華會邀請許多商圈店家共襄盛舉，不僅有消費滿額摸彩、熱門3C商品1元競標活動，還能與商圈吉祥物-福蘆弟一同玩樂，現場並有彩繪燈籠活動，吸引民眾踴躍參與！

由於今日於活動特約店家消費滿額1,000元，還可兌換摸彩券1張，除有機會獲得台中星級酒店住宿券等好禮，還能兌換限量福蘆弟造型隨身碟，刺激買氣大爆發；為響應「2020台灣燈會」，現場參加彩繪燈籠，憑繪畫完的燈籠也可兌換限量福蘆弟造型隨身碟。

「2019豐原廟東復興商圈歡樂購嘉年華」活動，不僅有精采舞台節目，現場更設有小朋友最愛的街頭遊戲機台，供民眾免費遊玩；還有熱門3C商品1元競標及有獎徵答，豐原廟東復興商圈吉祥物-福蘆弟也換上新裝與民眾同樂。

(工商 )