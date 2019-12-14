中火之戰再起，台中市環保局繼日前對台電開出300萬元罰單之後，今天再依中火仍超量使用生煤，開出第二張罰單600萬元，並限期12月23日前完成改善，台電副總徐造華則回應，中市府不要做不合理、不合法的要求，甚至裁罰，台電為了民眾用電需求，會提出行政救濟，不能影響穩定供電。

徐造華強調，台中市政府核可中火今年用煤量1,600萬噸，中火今年用煤量可低於1,300萬噸，但中市府卻以「誤繕」為由修改規定，要求中火今年生煤用量需降至1,104萬噸，他呼籲台中市政府必須「依法行政」。

台中市政府表示，依照生煤管制自治條例，中火今年生煤用量需降至1,104萬噸，中火今年的燃煤使用量已超過1,104萬公噸許可量，日前依空汙法開出第一張裁處書、罰300萬元，並限期12月13日前改善，今天期限已過，中火仍超量使用生煤，市府依法行政，今天對中火開出第二張裁處書，罰600萬元，限期12月23日前完成改善，希望台電遵守規定，屆時如仍未改善，將持續按次開罰。

台電解釋，中市府核可中火今年的用煤量是1,600萬噸，而中火今年實際用煤量可低於1,300萬噸，比中市府許可的用量大減超過300萬噸，台電已經很努力兼顧穩定供電與環境保護。中市府11月22日利用一紙「誤繕」公文，造成中火用煤量須從1,600萬噸，降為1,104萬噸，創造可開罰的條件。

台電除了再度表達遺憾外，也提出台中市政府近來作為存在四個適法性爭議。

首先，台中市政府要求的減煤目標與市府2017年11月核發的許可證不同，已經違反「信賴保護原則」，合法性已有爭議。就像一場50分鐘的考試，在進行到39分鐘時突然宣布40分要收考卷。這種考到一半改規則，不合理也不合法。

第二、台中電廠2號機完成環保改善工程，申請許可證異動，台中市政府卻藉機附加減煤至1,104萬公噸的要求，衍伸出「審查範圍超出申請範圍」的適法性爭議。

第三、台中電廠9號機申請許可證展延，台中市政府卻以「誤繕」為由，將許可證上所載明年1月26日「起」減煤，改為1月26日「前」減煤，衍伸出「誤繕」更正能否涉及實質內容變更的適法性爭議。

第四、10％容許差值既為法規明定，亦為許可證載明，台中市政府稱台中電廠不適用，衍伸出違反「平等原則」與「信賴保護」的適法性爭議。

台電強調，近來台中市政府的作為存在諸多適法性爭議，已讓台電及有意投資台中市的潛在投資者無所適從，且台電始終遵照許可證進行操作，對於市府指控台電用煤超量，感到遺憾與不解。

(工商 )