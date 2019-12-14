潭子火車站出入旅客眾多，區公所點亮大紅燈籠，宣傳2020台灣燈會。（王文吉攝）

潭水亭觀音媽廟贊助發放1000盞復古小提燈，排隊人潮踴躍，供不應求。（王文吉攝）

潭子區公所於潭子火車站舉辦20202台灣燈會宣導活動，湧入爆滿市民同樂。（王文吉攝）

大雅區公所於西寶社區活動中心舉辦彩繪燈籠活動，宣傳2020台灣燈會在台中。（王文吉攝）

年畫老師鐘麗娟指導社區長輩彩繪燈籠。（王文吉攝）

西寶社區長輩發揮創意，完成色彩繽紛、饒富趣味的彩繪燈籠。（王文吉攝）

迎接2020台灣燈會，潭子區公所14日舉辦「富市台中、新好生活」點亮潭子活動，潭子火車站廣場高掛數十盞大紅燈籠，與1千多名大小朋友手上的紙提燈同時點亮，增添節慶氛圍。楊瓊瓔表示，台灣燈會準備期不到8個月，盧市長指示全市29個區總動員，從耶誕節開始，歡迎各地朋友白天逛台中、晚上逛花燈。

點燈活動選在連結南來北往的潭子火車站舉行，現場由潭水亭觀音媽廟贊助發放1000盞復古小提燈，排隊人潮踴躍，供不應求，區長林國聲臨時自掏腰包，再加碼500盞提燈。台中市副市長楊瓊瓔、市議員蕭隆澤、賴朝國、徐瑄灃、潭子區農會總幹事林淑茵、立委參選人張烱春等均出席點燈儀式。

區長林國聲指出，潭子交通四通八達，獨享潭子、栗林、頭家厝3個火車站，還有台3線、台74線經過，是大台中的重要交通樞紐。2020年台灣燈會從耶誕節、元旦延續至農曆新年、元宵節，到台中看燈會還可順遊潭雅神自行車道、新田登山步道及摘星山莊等景點。

大雅區公所也於西寶社區活動中心舉辦彩繪燈籠活動，邀請年畫老師鐘麗娟指導彩繪技巧，長輩們發揮創意，陸續完成色彩繽紛、饒富趣味的作品，除行銷2020台灣燈會，也廣為宣傳大雅的麵食、糕餅、自行車道、黃金麥浪及超長溜滑梯等美食景點，促進觀光發展。

(中時 )