華興中學棒球隊今（14）日慶祝成軍50周年，曾是第6屆校友、擔任過隊長的黃武雄，去年歷經一場意外，讓他的棒球人生走了樣，今天他坐著輪椅回到母校參與棒球隊50周年慶活動，受到不少學長、學弟鼓勵，要他早日康復。

去年黃武雄在台中發生一場停車場意外，原本停車場柵欄放下，騎乘機車的黃武雄研判可以快速通過，沒想到拿捏不準，整個頭撞上柵欄，傷了頸椎，導到身體有些癱瘓。

不過，黃武雄靠著毅力不斷進行復健，腳部、手部與身體從簡單的動作到複雜，一直不間斷，慢慢想到找回生活品質。

而華興校友會也成立了「救難基金」幫助黃武雄渡過生命的「黑暗期」，早日重回球場；今天慶祝會場上特別播放黃武雄一年來努力與傷痛奮戰的影片。

片尾有黃武雄的女兒有一段話：「這一年的努力，相信大家都有看到爸爸很努力也進步很多，謝謝所有關心爸爸、支持爸爸的你們，我相信他會帶著華興的精神，繼續堅持努力下去，也希望你們能繼續給他力量。」

(中時 )