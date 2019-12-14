▲南投縣副縣長陳正昇頒發「寫實平林‧記憶平林」攝影比賽獎狀。（楊樹煌攝）

「2019年九九峰藝術文化季系列活動」今14日下午在草屯鎮九九峰生態藝術園區開幕，為期2天的活動包括「Go Back開幕派對」、「藝術點亮九九峰」、「我的制服日-九九峰步道小旅行」等，有別於一般傳統藝術活動，此次讓參與民眾彩繪燈籠後，傍晚手提燈籠步行上山，將共同點亮九九峰，象徵九九峰將更加蓬勃發展。

開幕活動由平林舞蹈團與社區媽媽的舞蹈表演開場，並由副縣長陳正昇頒發「寫實平林‧記憶平林」攝影比賽獎狀，一旁則由竹藝師與彩繪師，指導民眾製作竹藝品與彩繪燈籠，許多爸爸媽媽帶著小朋友一起完成專屬於自己的竹燈籠，最後上山點亮九九峰。

陳副縣長表示，九九峰是南投的寶地，文化局配合縣長政策規劃各類活動，邀請社區民眾共同參與，希望透過活動讓大家感受早期童玩製作的心情，也認識白天與夜間不同的九九峰之美，15日也有平林攝影展展出，相信是未來九九峰開發後的見證。

平林社區發展協會理事長洪淑湄說，很高興縣府看到平林社區的美好，在九九峰辦理符合社區元素的活動，為社區注入活力，希望將來活動能擴大辦理，吸引更多人關注平林、喜歡平林、愛上平林，讓這個美好的地方永續經營並與大家共享。

文化局表示，15日的文化季中，上午8點起將有「我的制服日-九九峰步道小旅行」活動，歡迎大家穿上制服，一同重溫青春郊遊，上山進行吉他野餐，享受音樂與美食，創造美好的回憶。

(中時 )