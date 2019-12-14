新黨全台巡迴大爆講，今（14）日下午到彰化舉行見面會，排名新黨不分區立委候選人第一名的邱毅，帶領新黨不分區立委候選人陳麗玲、王炳忠共同到彰化開講，近二百名當地鄉親到場參加，互動熱絡。

新黨台巡迴大爆講14日彰化見面會，新黨不分區立委候選人陳麗玲、王炳忠到場。

邱毅說，新黨一定要進入立法院，才能夠為人民的權益安「保險」，因為就算韓國瑜順利選上總統，也必須有新黨在立法院打先鋒，否則就像馬英九時代，國民黨在立法院軟趴趴，明明占多數也過不了該過的法案。如果萬一不幸由蔡英文連任，更要有新黨在立法院，才能夠嚇阻民進黨無法無天。

邱毅說，新黨這次不只要過五趴拿兩席，還要拚至少達四席，讓排名第四位的王炳忠也進入立法院。邱毅表示，這樣才能讓立法院同時有老少戰將，再加入新黨傑出的青年軍林明正、蘇恆等人擔任新黨黨團辦公室主任，形成規模雖小、戰力精銳的戰鬥團隊，不管是在朝野協商，或者各種問政、質詢中發揮關鍵作用。

邱毅以新黨10日才到監察院要求調查蔡英文當年副教授資格的行動為例，當天國民黨雖也有大規模到行政院抗議的活動，但總統府卻只回應新黨的質疑，說明新黨已打中蔡英文的軟肋，這就是精準打擊。邱毅也預告自己手上還有更多關於楊蕙如案中尚未被揭露的資料，請大家拭目以待。

邱毅說，四年前新黨已拿到百分之四點二的政黨票，要不是選前忽然發生周子瑜事件，新黨已經過五趴。陳麗玲、王炳忠也呼籲，投新黨絕對不浪費，三隻虎狼勝過一群綿羊，投給畏首畏尾的軟腳蝦，那才真的是浪費。

(中時電子報)