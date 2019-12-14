民進黨主席卓榮泰陪立委參選人王美惠受訪，與立委李俊俋、民進黨中常委陳茂松互動不多。（廖素慧攝）

國民黨總統候選人韓國瑜14日晚上到嘉義市大造勢，愈晚愈熱鬧滾滾，民進黨主席卓榮泰傍晚先來嘉義市掃街拜票，受訪時他一開口就酸說，不知道韓今天也來嘉義市，他一向行程不多。

韓國瑜及嘉義市立委參選人傅大偉聯合競總幕僚人員說，韓國瑜的行程滿檔，庶民開講等行程很不容易安排。

卓榮泰說，今天不是因為韓國瑜來，他也來，而是為挺未來的國會委員王美惠陪同她拜票掃街，同時立委李俊俋也到場，很有承接交棒的意味，王美惠長期服務地方，相信能夠得到嘉義市民再一次的肯定，對於要守住嘉義市這一席，深具信心。

媒體問這次有多人用無黨籍身分參選，會不會影響藍綠版塊的移動？卓榮泰說，這次有許多的新興政黨以及無黨籍的參選人，表示大家對公共事務都熱心投入，民進黨提名的候選人絕對是優秀人選。

卓榮泰對選情持樂觀態度，他說，民進黨嘉義市的選情絕對是穩定的，但未來的選戰當中任何的狀況都可能會有，必須要提高警覺，因應各種訊息，穩扎穩打繼續深耕，一定要保住嘉義市。

(中時 )