國民黨副總統候選人張善政12日出席桃園新住民座談，指蔡英文「沒生過小孩，不懂父母的心」，國民黨副秘書長蔡正元表示，他用善意解讀，張善政在台南地震施政有目共睹，是暖男，蔡英文用冷冰冰術語，絕不是暖女。

蔡正元13日接受《POP搶先爆》邱明玉專訪時說，國民黨公職長期不願意上戰場，因為上戰場容易受傷，若有人上戰場，總比在旁邊喝咖啡好很多，所以黨要保護上戰場的同志，他們很拚命，難能可貴。

蔡正元說，懷孕的新住民媽媽，不到半年也可納入健保，是基於人道。已經懷孕，健保還視若無睹，很可恥。

蔡正元也說，黨中央不會要求張善政道歉或收回，會保護在戰場上的人。因為政策制定要尊重有經驗的人的看法，政治人物不用假懂啦！

蔡正元善意解讀張善政，當有生過小孩的時候，比較懂得去照顧小孩，政府應該用什麼方法，不能用已經給多少錢這種心態。新住民媽媽，很多育兒經驗，照顧孩子的心，體驗不一樣，多給總統一點指導，這善意的解釋就這樣子。

蔡正元指出，張善政當行政院長的表現是有目共睹的，尤其台南地震，照顧人民的細膩，連賴清德都讚譽有加，問題在於蔡英文太冰冷了！老是用學術術語，掩飾施政失敗，否則也不會被賴清德挑戰，還要改變初選規則。

蔡正元最後強調，張善正是暖男，但蔡英文絕對不是暖女。

(中時電子報)