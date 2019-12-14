味全龍隊洪瑋漢今年第2度參加冬盟，上一次是以中華培訓隊身分參賽，他認為相隔4年心理層面成熟不少，這次他在冬盟表現不錯，連韓職聯隊總教練朴治王都對他印象深刻。洪瑋漢希望能在場上展現他的腳程與守備優勢，訂下明年在二軍每場都能固定敲安的目標。

2015年洪瑋漢入選中華培訓隊，該年中培拿下冠軍，不過他當時出賽機會不多，他認為相隔4年後，心理層面成熟許多，以前容易害怕的狀態也沒有了，不僅打擊狀況不錯，也自認守備表現不差，有許多NICE PLAY演出。洪瑋漢今年主要守外野，沒有任何守備失誤。

冬盟預賽中，洪瑋漢43打數有13支安打、5分打點，打擊率3成02、長打率4成65，他說，「上場就是要為球隊建功，以提高上壘為主，因為上壘才能展現我的腳程優勢。」

今年味全龍隊在預賽戰績優於中職聯隊，這讓龍隊小將們對於明年正式開始二軍比賽更有信心，洪瑋漢也對明年二軍比賽設下目標，「要把打擊練更穩定一點，現在不夠滿意，希望明年在二軍每場都有1、2支安打的表現。」

(中時 )