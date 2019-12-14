鴻海集團創辦人郭台銘上周才赴威斯康辛州，視察當地投資案進度，才過了一周，外媒報導，威州官員已多次警告富士康，目前在威州所蓋廠房與當初協議的10.5代LCD面板廠不符，要求必須修改合約，才能獲得補貼。但富士康拒絕修改協議，並表示仍打算申請稅收減免優惠。

鴻海於2017年7月與威州簽訂合作備忘錄，承諾將投資100億美元（約台幣3030億元）在當地蓋10.5代LCD面板廠，並創造1.3萬個就業機會，而威州則提供30億美元的租稅優惠，之後加碼補貼至45億美元，創下美國對外企補貼金額史上最高。

東網援引外媒報導，富士康不斷修改在威州的投資計畫，從早期承諾的10.5代LCD廠變成規模較小的第6代LCD面板廠，之後又一變再變，並稱不會建廠，甚至表示該工廠不限生產LCD產品，如機械人咖啡機等。

報導指出，富士康在今年3月曾提出修改合約，威州多名官員也催促快點進行合約修改，以反映目前投資項目的真實情況，但後來富士康不僅未改約，還要求依原始合約讓目前所有工廠能獲得補貼。

富士康去年底於威州只僱用156名員工，沒有生產任何產品，一旦獲得州政府認可補貼，可望拿到超過5000萬美元（約台幣15億元）的現金獎勵。

(中時電子報)