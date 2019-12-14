陳紹誠表示，求學問的過程中，應掌握博學、審問、慎思、明辨、篤行，5個重點。（陳紹誠提供／林周義台北傳真）

許多人對中醫都抱有迷思，認為中醫只能看內科疾病，但實際上卻並非如此。一名因意外而半身不遂的男子，坐了3年的輪椅，但在經過針灸治療後，重新站了起來。專家表示，迷思的原因在於欠缺正確的學習方式，應借鏡古人的智慧，掌握博學、審問、慎思、明辨、篤行，5個重點。

2019年「TEDxNeihu」年會演講今登場，邀請了立夫醫藥研究文教基金會副執行長，同時也是陳立夫孫子的陳紹誠到場，以「學習發問 問中學習」為題，分享中華文化中求學問的方式，並以醫學為例，點出了民眾常見的迷思。

曾有一名40歲的男子，5年前經歷車禍後，四肢都斷了，脊椎也受傷，從此只能坐輪椅，一坐就是3年。陳紹誠正好認識不錯的中醫師，便給男子介紹，經過針灸治療1個月，原本戴著尿袋的男子已能正常排尿，取下了尿袋。幾個月後，男子更擺脫了輪椅，重新站起來。

民眾在醫學上的常見迷思包括，感冒時要求醫師開立抗生素，卻不知道抗生素僅能治療發炎、細菌感染，對病毒並沒有用。亦有許多民眾認為，中醫只能治療內科疾病，對中醫也不太相信。陳紹誠表示，這些迷思之所以會產生，原因在於欠缺正確的學習方式。

陳紹誠表示，求學問的過程中，應掌握博學、審問、慎思、明辨、篤行，5個重點，也就是應蒐集足夠的資訊、審慎地發問、對問題進行推敲、明辨自己得來的訊息是否正確，並且實際地去執行。面對與自己立場不同者，更應跳脫出既有的框架，才能看到一件事的真實面貌。

(中時 )