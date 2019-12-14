台中女中「樂儀校友慶百年」活動，從20歲至65歲的358名樂、儀隊校友，整裝上陣。（台中女中樂儀隊校友提供／陳淑芬台中傳真）

台中女中百年校慶，98歲校友徐林雪霞（中）致送85年畢業冊給母校，由校長洪幼齡（右1）代表接受，場面溫馨（陳淑芬攝）

台中女中14日舉辦歡度一百周年校慶，有多名近百歲人瑞返校同慶， 98歲徐林雪霞還致送85年畢業冊給母校，場面溫馨。最受矚目的「樂儀校友慶百年」，由358名、從20歲至65歲的跨世代樂儀隊校友組成，歷經年餘苦練，再整裝登場，個個彷彿是不老美魔女，身形苗條、動作幹練，重現少女時代的自信風采，贏得全場熱烈的掌聲及歡呼，創下國內最大規模、跨世代的樂儀隊演出。

台中女中百年校慶熱鬧登場，來自全球各地校友返回母校同慶，台中市長盧秀燕、立委黃國書等人等人到場祝賀，校長洪幼齡等人在慶祝典禮頒獎給歷屆運動會紀錄保持人，要邀請三代中女人到場，還有5名90歲以上的人瑞校友與會慶祝，98歲徐林雪霞代表校友致詞，勉勵在校學妹們要培養德、智、群兼具人格、無論讀書、做事都要認真、誠懇，場面溫馨，感動全場校友。

校慶活動最受矚目的樂、儀隊校友回娘家演出震撼全場，台中女中樂、儀隊歷史悠久、頗具盛名，為慶祝百年校慶，「樂儀校友慶百年」活動召集從20歲至65歲的跨世代的358名樂、儀隊校友，歷經21個月苦練，離校多年的隊員再整裝上陣。開幕號角吹起，個個精神抖擻、步伐動作整齊劃一，苗條線條身形及俐落幹練動作令人驚豔，在年少時學習成長的校園裡，再展當年的自信風采與燦爛笑容。

演出隊伍亮點除了最高齡的65歲孫玉華外，還有「孕媽咪」林芳如、李孟穎，她們兩人參加訓練的過程歷經懷孕到生產，林芳如說，挺著8個月大孕肚練習，跪下去都爬不起來，跳槍還常刺到肚子，教官常驚慌失措要求她休息。「女兒打娘胎裡，就是儀隊的一員！」李孟穎在坐月子中心還偷渡出來練習槍法，她既欣慰又驕傲地說，在練習的過程中，寶寶在肚子裡很安分。

擔任台中女中一隊總教練46年的林博正表示，返校的樂儀隊校友散居全球各地，她們自去年起分區展開練習，歷經2個月熟悉操槍手感，再練槍法，慢慢地找回年輕時熟悉的回憶與技巧，過程頗艱辛感人。

(中時 )