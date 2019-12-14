鄧紫棋昨晚現身台北101的直播活動，陪粉絲搶先看新歌〈摩天動物園〉MV，她透露為了拍出上天下海的特效畫面，以吊鋼絲的方式懸空拍攝，在三層樓的高度急速下降宛如自由落體，又被來回高速拉扯外加360度旋轉，鄧紫棋當時強忍頭暈目眩的不適，連換10套造型、為MV精心打造18種場景，希望透過這首歌傳達「文明在進化，然而我們始終帶著原始的獸性」，如何找回人性本質的真與善，抵抗慾望誘惑、識破虛假謊言，是每個人都須面對的課題。

鄧紫棋創作能量大爆發，僅花7個月時間交出全新大碟《摩天動物園》，這是她出道12年以來做得最快的一張專輯。《摩天動物園》MV大玩視覺符號，運用大量經典創作及著名景點，場景變化多端，彩蛋俯拾可得，鄧紫棋在MV當中的18個場景飆速連換10套服裝，其中有一套特別訂做的洋娃娃裝，將數十個洋娃娃頭縫在外套上，不但視覺前衛而且非常的重，拍攝對嘴畫面時，鄧紫棋動作不敢太大，深怕手一揮就讓洋娃娃掉落碎裂、魂飛魄散！

她覺得最辛苦的部分是吊鋼絲，因為劇情需要，她有一幕被魔手抓走的畫面不但要被吊起來還要突然被往後拉，簡直是雙重驚嚇，再加上自由落體下墜的畫面，讓懼高的鄧紫棋承受極大的心理壓力！這支MV連拍了2天、超過32小時，拍完後鄧紫棋直呼：「這真是我拍過最辛苦的一支MV！」

鄧紫棋近日推出新專輯《摩天動物園》。（索尼音樂提供）

鄧紫棋近日推出新專輯《摩天動物園》。（索尼音樂提供）

(中時 )