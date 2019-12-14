高雄市議員陳麗娜12日指高雄銀行因慶富案虧7.6億，有13名綠委在立院曾支持不調查。對此，遭指涉的民進黨立委江永昌今（14）日嚴正表示，「我從來都沒有反對獵雷艦調查。」對於不實指控，他一定要捍衛自己的清白，並考慮提告。

江永昌指出，根據2017年10月18日的立院議事紀錄，當時立法院財政委員會成立調閱小組，他就是三位同意的委員之一，他對慶富的態度就是「社會大眾有疑問，我們就調查。」這個態度沒有改變，也不會改變。

江永昌表示，時間再到2018年10月15日的財政和經濟委員會聯席審查，當天的審查的議題是院會交付的前瞻建設預算解凍案，快結束的時後，徐永明委員提出臨時提案，要求召開聯席專案報告「大寮機廠水上樂園開發弊案」。當時的爭議點是依據立法院各委員會組織法第5條規定，委員會會議由召委排定議程，各委員會由三分之一以上之委員以書面提請召開，而不是臨時提案方式議決，因未經院會交付，與程序不合，所以他並未參與表決。

江永昌說，2018年10月25日民進黨財政召委王榮璋以召委職權，在財政委員會邀集財政部、經濟部、法務部、金融監督管理委員會、國家發展委員會就「慶富案後續與高雄捷運大寮機場水上樂園開發案議約過程、詐貸金流向與求償」進行專題報告，更證明沒有反對調查。

江永昌強調，他在整個慶富案全都是贊成調查，怎會對調查有意見，查立法院的公報也可以查到當時的表決情況，所以不容他人誣指他沒做過的事，他一定要捍衛自己的清白。

江永昌表示，他相信選民是有智慧的，不會輕信不實的資訊，任何人企圖以不當手段影響選舉都是不應該的，他將會在媒體和自己的臉書上說明事實；此外，其他立委若要提告，他也會考慮參與。

(中時 )