「卡神案」爆發後，國民黨緊咬不放，總統候選人韓國瑜還質疑「誰養楊蕙如？」，但蔡英文似乎不受卡神案影響。根據《未來事件交易所》截至12日的市場交易預測，總統蔡英文仍以$52.63領先，韓國瑜則以$47.34居次，親民黨宋楚瑜為$2.96。
「卡神」楊蕙如操作網軍，疑造成前駐大阪處長蘇啟誠輕生一案，遭北檢以侮辱公署罪起訴。楊蕙如案延伸的國民黨「夾手事件」，再加上韓國瑜先前宣布「民調唯一支持蔡英文」後，蔡的預測市場$52.63，小漲$0.86；而韓國瑜則來到$47.34，小跌$0.36。顯示卡神案似乎對蔡的民調影響不大。
網友說：「不受卡神影響？哈哈」、「蓋牌假民調帶風向的效果出來了啦！」、「卡神案對小英的民調不降反升...大家相信嗎？連鬼都不信，暗爽是會中內傷哦，真的是不知死活，小心是迴光返照前奏哦！」
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(中時電子報)
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