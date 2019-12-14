蔡尚樺穿小綠綠制服露出雪白大腿。（圖／翻攝自gladys.tsai IG）

美女主播蔡尚樺有最正女主播封號，今(14日)她分享自己受邀回母校主持校慶照片，原來她是台中女中校友，為應景她也穿上了招牌小綠綠制服與短裙，露出一雙美腿，有趣的是她被學妹們認出要求合影，最後還怯生生地問蔡尚樺可以戳她的臉嗎？讓蔡尚樺傻眼笑說：「是因為我的臉看起來肉很多看起來很好戳嗎？」

蔡尚樺過去曾在華視與東森財經新聞台就職，她因長相甜美、身材姣好，在臉書擁有14萬粉絲，去年她暫別主播檯後，今年2月和曾國城主持新節目《全民星攻略》，8月更從台大商學研究所畢業，可說是美麗與智商兼具。

今蔡尚樺透露回母校台中女中幫忙主持校慶典禮，沒想到資深歌手齊豫也是學姊，學校有幸請到她回來獻唱，眾人合唱〈夢田〉、〈鄉間小路〉、〈恰似你的溫柔〉，氣氛溫馨，令人印象深刻的插曲是被兩位學妹認出，拍照後突然被問：「尚樺學姊我可以戳妳的臉嗎？」她答應後卻滿臉問號，直說學妹實在太可愛。

對此，網友讚說：「最美的校友」、「一點也不違和的高中妹」、「原來尚樺也是小綠綠。太優秀了」、「漂亮的尚樺，請問我也可以戳嗎，不不不，是可以合照啦，週末愉快」，蔡尚樺也親自回：「哈哈可以合照不能戳」。

(中時電子報)