謝忻在IG發文。取自IG

梁敏婷發耶誕樹照片。取自IG

陳美鳳爆乳露「事業線」。民視提供

阿翔（左）和浩子。民視提供

王瞳和馬俊麟站得很遠（圓圈者）。民視提供

王瞳和馬俊麟爆不倫戀之後，導致馬妻梁敏婷提告並求償400萬，馬、王被經紀公司下令停工。民視14日錄《民視第一發發發》 除夕特別節目，馬、王時隔72天首同框，一舉一動格外引人矚目；馬妻也在IG發耶誕樹照片，提到「想讓去年的歡樂氣氛蔓延」，有股黯然神傷意味，王瞳前男友艾成則因出席教會活動未錄影，四角關係剪不斷理還亂。

民視除夕特別節目今錄影，由胡瓜領軍，率陳美鳳、侯怡君、Gino、白家綺，浩角翔起一起主持。民視動員旗下上百位藝人同台，錄大開場時，王瞳站在浩翔後方，與馬俊麟隔得遠遠，馬、王也被分配在不同組別，王瞳、張家瑋、郭亞棠合跳森巴舞，馬俊麟、錢君仲表演泰國組曲，民視表示，「王瞳最近都在教會，和馬俊麟一樣專注錄影」。

民視一姊陳美鳳照往例火辣出場，大開場時胡瓜誇讚她的服裝「超有誠意」，胸前好身材讓所有主持群異口同聲說：「長輩的輩份超有力。」並且開玩笑說每年除夕大開場，陳美鳳舞蹈穿的衣服「布料會越來越少」，陳美鳳大氣表示：「每次跟這些青春肉體一起就像是她的『防腐劑』，讓我永保青春。」

謝忻去年還是除夕特別節目的主持人之一，今年一樣節目卻是兩樣情，她因與阿翔爆不倫戀，經紀公司決定讓她消失。她今在社群網站落寞寫道：「所有人都在林口錄一年一度的過年節目」曾經埋怨連連的大OPEN，怎麼現在格外想念。」

今年鳳凰藝能憂喜參半，喜事有白家綺生子、高欣欣被求婚，壞事有江俊翰吸毒、王瞳和馬俊麟不倫戀、阿翔與謝忻不倫戀、姚黛瑋離婚、成潤涉詐財等。

(中時 )