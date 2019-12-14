美和棒球隊明年也是50周年慶！早期的「北華興、南美和」的對抗年代，華興贏少輸多，主要是美和的伙食營養與練球環境優於華興，光是練球的飲料，美和球員不喝水，而是牛奶與人蔘茶。

華興棒球隊第2屆校友林華韋表示，當時華興與美和對戰，華興打不贏美和，贏少輸多，除了陽明山的天候影響外，後來發現打不贏美和的原因是他們營養太好了。

美和出身的強棒趙士強得意表示，以前美和練球不喝水，球場旁邊是1桶克寧奶粉泡的牛奶、1桶人蔘茶，直接灌牛奶、喝人蔘茶，工友就不停泡牛奶、泡人蔘茶。

「華興棒球隊吃飯是3菜一湯，他們的湯真的是水水的湯。」趙士強大笑說：「美和的湯是更豐富的肉羹湯，光是湯就很不一樣。」

趙士強指出，常常1桌5個人真的吃不完桌上的菜，尤其早上吃白飯配焢肉、炒蛋，有時吃到只想竹筍，可是美和董事長徐傍興不准球員吃筍子，他會罵人，工友只能偷偷塞給球員吃。

美和球員練球有克寧奶粉、人蔘茶各1桶，不只如此，炒白菜加上奶油，晚上8時也有刈包之類的消夜，趙士強說，所以華興球員身材比不上美和。

而且美和棒球隊吃飯與一般學生分開吃飯，華興棒球隊是與一般學生一起吃飯，美和球員吃完後其他學生會衝進來分食，那時候年輕球員1餐可吃10碗飯，菜還是吃不完，可見分量有多少。

(中時 )