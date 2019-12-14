台中火力發電廠（簡稱中火）燃煤使用量，已超過1,104萬公噸許可量，台中市環保局日前依空污法開出第1張裁處書，裁罰300萬元，因限期12月13日已過，至今中火仍超量使用生煤，市府依法行政，對中火開出第2張裁處書，裁罰600萬元，限期12月23日前完成改善。

市府希望台電遵守台中管制生煤自治條例規定，屆時，如仍未改善，將持續按次開罰。

環保局表示，台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，已於2015年12月辦理自治條例聽證會，並在2016年1月公布，自治條例給予4年充裕時間規劃，也明文規定生煤減量目標，環保局更在今年9月再加開自治條例釋疑聽證會，台電及中火均有派員參加。

依據《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》總說明、第3條文規定，中火的生煤使用量，應自近年最高生煤用量的1,839萬公噸，4年內減少735萬公噸，應降至1,104萬公噸。

但中火並未進行電力調度減量，直到市府強力稽查要求下，並於今年3月、9月及10月遭環保局查獲廢水超過放流水標準後，才有實際生煤減量作為。

環保局指出，市府將再給台電改善期限，呼籲中火至12月23日中午12時前，務必完成改善，也希望尊重市議會所通過的台中市管制生煤自治條例規定，妥善進行電力調度因應。

(工商 )