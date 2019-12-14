【J-SHOW】明璇大玩壓頭!!葉副市長臉紅心跳!高雄市政會議進度大會報!葉副市長開支票影片突破四十萬觀看就請吃雞排!!加雞湯!!(影/謝謝琳來了YouTube)

YouTube頻道J-SHOW這周特別邀請到高雄市副市長葉匡時到節目中訪問，訪談一開始，製作人仕鵬就馬上開了葉匡時頂上頭毛的玩笑，葉副市長大爆料自己年輕時的髮型居然跟搖滾樂團一樣長。李明璇更是趁機要求摸摸看葉匡時的頭，想要跟摸韓市長頭的感覺來做個比較。葉匡時被摸了一下頭後，也故意玩笑說：「哇！我三個月不能洗頭了～」讓李明璇笑得很開心。

J-Ssow製作人仕鵬問幾歲的時候開始「卸頂」？問完之後看葉匡時被問得噎了一下，馬上就自我吐槽說是不是問得太直接了，接著拿出葉匡時的照片P圖幫他加頭髮，葉匡時說自己年輕唸博士時是長髮，讓仕鵬驚呼「你騙人，那是玩音樂的人的髮型欸」；李明璇也在一旁笑問說「那你會電吉他？」葉匡時馬上接話說「我會電人」，逗得兩人笑開懷。

李明璇接著問說可不可以摸一下葉副市長的頭？她說她曾摸過韓國瑜的，感覺起來還蠻滑順的。然後葉匡時就微微低頭，李明璇一摸馬上開心握拳驚呼「吼吼吼」，葉匡時也誇張回應說「哇！我三個月不能洗頭了～」李明璇問葉匡時是不是有在護髮，並且聞手說「還香香的」。

仕鵬接著說，感覺現在很多的媒體都是會去剪輯他們要的東西去攻擊，於是他們就像藉此機會讓副市長好好的講一下，到底韓市府團隊做了哪些事情？葉匡時馬上提出高雄清淤量超過去年的一倍，明璇馬上說可是很多網路酸民就笑說這本來就是市府應該做的事啊，葉匡時聽了立刻回說「就好像登革熱(防疫) 誰都會做啊，但是做得好不好的問題。過去高市有一、兩萬件的病例，我們就有把本土性的控制不到一百件」。

葉匡時接著表示，今年上半年度，高雄的觀光住宿成長是六都第一，他看暖冬計畫，說覺得花錢要花在投資性而不是一次性，所以如果是他的話，他會選擇將經費花「改善觀光的基礎設施上」，譬如說廁所、路面、無障礙措施等把它改善得更好；他批說「一次性的補貼都是補貼到不需要這筆錢的人身上，這36億就這樣浪費掉了」。他說這也是讓觀光業者普遍不滿的原因之一，觀光業者比較希望政府能跟業者共同把觀光品質往上提升。仕鵬聽了有感表示，他覺得很多地方的景點老實說都比較過時，沒有開發一些新的吸引力。

葉匡時在影片最後宣傳，不是只有新北耶誕城而已，這次也有高雄耶誕城，舉辦了「追光季」燈光秀，葉匡時歡迎大家來高雄玩。他笑說市長常被黑，所以他就就只好自己發光，把高雄亮起來。

(中時電子報)