今年大四的王凌婕，國小時爸爸便確診口腔癌。本著照顧爸爸的心，她努力考上了馬偕醫學院護理學系，只差半年就可畢業。然而，近期爸爸卻突然被宣判只剩3個月生命。面對隨時可能失去的爸爸，她難掩哀傷，更加深了自己想成為護理師的夢想，期盼未來能幫助其他有需要的人。

國小三年級時，王凌婕的爸爸確診了口腔癌，經歷長期的治療及追蹤，2017年復發，並在2018年癌細胞擴散後採取化放療。今年11月底，王爸爸的病情無法再有起色，被醫師宣告只剩3個月生命，要家人做好心理準備。

接到噩耗的王凌婕難掩哀傷，認為自己連眨眼的時間都是浪費。目前的王爸爸，即時使用嗎啡止痛，效果也不佳。而爸爸倒下這幾年，媽媽扛起了家中的經濟。為鼓勵王凌婕一家，台灣癌症基金會今辦法獎助學金，期盼癌友家庭的孩子們都能好好求學、長大。

回憶起照顧爸爸至今的過程，王凌婕更加倍感受到自己對護理的工作的熱忱，也更能體會照顧病患須具備的同理心及關懷心。雖然王爸爸可能趕不及看到女兒畢業，但王凌婕仍以護理師為目標，期許自己能協助更多的癌友，也讓爸爸為她感到安心。

台灣癌症基金會與遠雄人壽連續9年攜手推動「一個鼓勵．愛的希望—癌症家庭子女獎助學金」至今有將近700個家庭受益。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症影響的不只是個人，也會為整個家庭帶來龐大的經濟負擔，甚至影響到家中學童的求學機會。未來，癌症基金會與遠雄人壽仍會持續推動獎助學金計畫，盼幫助更多癌症家庭子女在陪伴父母抗癌的艱難環境中仍致力學業、積極向上。

(中時 )