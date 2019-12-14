迎接耶誕節，埔里鎮公所今年別出心裁的在埔里市中心，交通樞紐的新圓環，以二手塑膠玩具，裝飾出10公尺高的耶誕樹，不僅白天五彩繽紛，夜晚在路燈與投射燈照射下，從高處俯看更是金碧輝煌，今14日晚晚間6時，由鎮長廖志城率所有貴賓一同點燈，未來鎮民和遊客每天將可看到此一巨無霸耶誕樹亮麗的身影。
埔里鎮公所今天下午將中山路封街，擴大舉辦「魅力森巴FUN埔里踩街活動」，接著持續以各項活動，表演至晚間6時，然後在埔里鎮中正路與中山路的新圓環，舉行玩具耶誕樹點燈儀式，讓所有參與的青年朋友High到最高點，點燈後的圓環變得更美麗，讓鄉親都驚豔不已。
埔里鎮長廖志城表示，今年度的埔里嘉年華活動，除延續之前的元素，並規劃有別於過往的設計，包括地方市集、封街表演、觀光產業界的吉祥物大集合以及晚間的重點活動「玩具聖誕樹」的點燈，才為活動劃下圓滿句點。
(中時 )
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