張善政今日受邀與工商界座談，拉起傅崐萁手與現場工商人士高呼「凍蒜」！（王志偉攝）

張善政、傅崐萁、縣長徐榛蔚振臂疾呼「下架民進黨、支持最強的立委候選人」。（傅崐萁競選總部提供、王志偉花蓮傳真）

花蓮泛藍分裂，無黨籍立委候選人傅崐萁、國民黨黃啟嘉兩陣營激戰。傅崐萁14日邀國民黨副總統候選人張善政座談，張、傅口徑一致砲轟民進黨施政不當，不過張善政支持誰，他沒明說，但提高分貝呼籲「支持最強的立委候選人」，現場也拉起傅崐萁手臂，與在場工商界人士高喊「凍蒜」，挺傅立場不言可喻。

張善政14 日下午，受邀參加花蓮縣工商農漁界座談會到詞說，「要下架民進黨，在花蓮縣要支持最強的候選人，就這麼簡單…」，他左右兩手分別高舉著傅崐萁及花蓮縣長徐榛蔚的手，和群眾一起高喊：「傅崐萁當選！韓國瑜當選！張善政當選！」這場景讓在場工商界人士士氣大振，並認為張善政是要支持花蓮縣最強的候選人。

座談中張善政就未來施政目標、方向及理念 ，向鄉親們報告，邀請鄉親來面對面關心台灣未來，得到熱烈的掌聲，期待趕快落實這些優秀的政見，搶救台灣的經濟！

2020總統立委選舉，台灣人民最大的共識就是「下架民進黨」，終結政黨惡鬥，停止社會內耗，再創台灣經濟奇蹟，國家才能大步向前，人民才能安居樂業！

傅崐萁也分享重要政見，從改善交通、人才培育、企業資金取得、改善經營環境等面向來提升國家競爭力與企業競爭力，重現台灣經濟奇蹟。最重要打通國道六號延伸到花蓮，「只差20公里，卻說工程有困難」、至於「蘇花改二期卻要2029年才通車」，傅崐萁懷疑，「這樣簡單工程竟然要10年，非洲蓋公路一年就可以，台灣行政效率不如非洲嗎！」

張善政隨後也趕往黃啟嘉競總造勢，張以「傳產、創新」青年在花蓮的出路為題，給予多面向啟發，提醒青年人要創造生命價值，並說明現今政治環境，年輕人應有基本認知，未來掌握在每個人手裡。

不過同樣面對現場支持者問，支持誰才是正藍軍，張善政強調：「我支持國民黨立委席次過半」，他強調，國民黨要全面執政，中央結合地方的完整貫徹政策，才是人民最大福祉。黃啟嘉則強調，國民黨立委聽民意要有戰鬥力堅強意志，不怕打壓努力實踐國民黨價值，真正執政不要被少數暴力綁架，務必支持國民黨候選人。

(中時 )