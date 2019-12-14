吳姓炸彈客製作爆裂物放在國民黨台南後壁黨部，背後動機令人懷疑與政治有關，而據了解，他因為對國家未來失望，對藍綠都不滿，竟挺而走險，想以極端手段喚起大眾注意，甚至不排除再走偏鋒，「幹一場大的」。

有多項前科的他在國民黨台南後壁黨部放爆裂物，時間選在總統大選前夕，又是政治敏感的地方黨部前，動機引人揣惻，警方在與他對峙時，也好奇的問了一下他為什麼犯案，他的回答竟是表達對台灣政治的不滿。

說到犯案動機，吳男大談「政治經」，說到他對國家的未來感到失望，也對藍、綠兩黨的惡鬥相當不滿，放置爆裂物只是為了想要喚醒大眾對政治的重視，其實沒有傷害人的意思，因此雖有爆裂成份，但不足以引爆。

只是他話峰一轉也提到，其實在國民黨台南後壁黨部爆裂物只是他整體計畫的第一步，如果沒辦法獲得該有的注意，他已經想好要再「幹一場大的」，至於後果如何沒人可以知道。

(中時 )