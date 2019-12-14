前睡帽樂團主唱Li白凌和Mi呂旻組成的雙人組合「Limi」，近日推出首張專輯《二分之一》，並在Legacy舉辦演唱會，由於當天不是假日，兩人本以為台下會沒什麼人，沒想到現場竟大爆滿，Li感動的說：「我們兩個在台上互瞄對方一下，發現彼此都眼眶紅紅的，因為真的太感動也太意外了！」演唱會邀請李友廷及陳嫺靜擔任嘉賓，Li笑說平時與李友廷靠打電動培養默契。

談到3人一同合作的歌曲〈半空中〉，他們坦言一開始有些瓶頸，常半夜打電話開會，某次李友廷提到，詞神林夕都邊打麻將邊寫歌，因此他們決定試試看邊打電動邊創作，結果當天一個字都沒寫出來；活動上，演唱最後一首歌〈Outro〉時，Li彈鋼琴下錯Key，歌迷雖沒發現，但她下台後忍不住大哭5秒，被問到替首場售票演唱會打幾分？Mi說：「演唱會給80分吧！還是有許多不完美的地方，下次一定會更好的！不過我們兩個默契超過一百分！」

Limi舉辦首場售票演唱會。（楊大音樂提供）

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