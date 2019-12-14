台中市政府今日向台中火力電廠開出第二張600萬罰單，台電隨即警告台中市變更減煤目標作為，已有4處觸及適法性爭議。呼籲台中市府自我斟酌，回到「依法行政」道路上。否則每張罰單就提訴願、訴訟一次，有多少張就提多少次。

據了解，台電對第一張罰單提出的訴願，台中市府可能在明年1月26日年度生煤用量結算前出爐，如果結果是駁回，台電將立刻提出行政訴訟。且每1張罰單訴願不成，就會提一個訴訟，以訟止戰。

台電指出，台中市政府近來對中火作為存在四個適法性爭議。首先，要求的減煤目標1104萬公噸，與市府2017年11月核發的許可證「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」不同，已經違反「信賴保護原則」。

第二，台中電廠2號機完成環保改善工程，申請許可證異動，此時市政府又藉機附加減煤至1104萬公噸的要求，衍伸出「審查範圍超出申請範圍」的適法性爭議。再來是中火9號機申請許可證展延，遭市府以「誤繕」為由，將許可證上所載明年1月26日「起」減煤，改為1月26日「前」減煤，又衍伸出「誤繕」更正，能否涉及實質內容變更的適法性爭議。

最後，10％容許差值為法規明定，也為許可證載明，台中市政府卻稱中火不適用，衍伸出違反「平等原則」與「信賴保護」爭議。

台電發言人徐造華指出，指出台中市政府有4處適法性爭議，只是台電依法據理力爭，同時也希望市府自身斟酌，回到「依法行政」道路。

目前台中市政府擺出10天一罰姿態，等於明年1月26日前，累計有可能對中火開出5張罰單，且金額會愈來愈大。徐造華無奈說，如果是這樣，罰款會照繳，但是對每一張罰單都會提出訴願，如果市府駁回，就會每一張罰單就向行政法院提一次訴訟。

他再度呼籲台中市府，台電負有供電義務，無法讓中火暫停下來，選舉是一時的，選後還是得面對相同問題。不應僅把矛頭針對燃煤電廠，喪失空汙治理契機。

(中時 )