竹南鎮14日一棟民宅傳出燒焦異味與煙霧，屋內母子逃至頂樓避難，苗栗縣消防局獲報趕抵撲滅火勢，並將受困母子救出，起火原因有待進一步調查。

苗栗縣消防局接獲報案，指稱竹南鎮1幢4層樓民宅，冒出燒焦味與煙霧，出動人車前往救援。現場發現屋內母子受困於4樓，隨即以雲梯車將母子救出，並在1樓破壞深鎖大門，出水管搶救撲滅火勢。

消防局指出，疑為2樓房間的冷氣機掉落引發火勢，但確切起火原因有待火場鑑識調查。

(中時 )