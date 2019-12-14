民宅冷氣起火 母子受困警消救出 19:362019/12/14 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 竹南1幢民宅14日發生火警，煙霧與刺鼻燒焦味不斷往屋外竄出。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 竹南鎮14日一棟民宅傳出燒焦異味與煙霧，屋內母子逃至頂樓避難，苗栗縣消防局獲報趕抵撲滅火勢，並將受困母子救出，起火原因有待進一步調查。 苗栗縣消防局接獲報案，指稱竹南鎮1幢4層樓民宅，冒出燒焦味與煙霧，出動人車前往救援。現場發現屋內母子受困於4樓，隨即以雲梯車將母子救出，並在1樓破壞深鎖大門，出水管搶救撲滅火勢。 消防局指出，疑為2樓房間的冷氣機掉落引發火勢，但確切起火原因有待火場鑑識調查。 (中時 ) #母子 #火勢 #消防局 #撲滅 #房間 也許您會感興趣 推薦閱讀 環狀線將通車 消防局長安全視察 04:102019/12/10 地方新聞 台南關廟透天厝起火 幸無人傷 14:452019/12/10 社會 廣積母子皆貴 營收衝兩年新高 18:222019/12/10 財經 廣積母子皆貴 營收兩年新高 04:102019/12/11 證券．權證 越南正妹飄香氣 閨房照曝光網嚇壞 11:232019/12/11 日常 提升腦中風救護品質 新北消防局與亞東醫院合作奪金獎 17:252019/12/11 社會 與直播主開房間傳婚變 謝和弦認「永遠單身」 12:302019/12/12 娛樂 日本學生觀光團疑食物中毒 36人送醫 20:062019/12/12 社會 摩鐵開房間 超巨擎天柱讓他秒崩潰 22:182019/12/13 日常 謊報有人被割喉 女子遭消防局開罰 22:512019/12/13 社會 社會熱門新聞 縱火害七命 逆子多次家暴醫生爸 - 社會 美女主播爆「鹹濕淫片」外流 委屈揭真相 - 社會 俏外傭熱情「坐上去」猛搖逼繳械 雇主事後慘挨告 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 伸港海域暗潮洶湧 釣客淺坪踩空落海溝溺斃 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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