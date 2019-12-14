國民黨總統候選人韓國瑜14日到雲林縣參拜寺廟，強調雲林要有大建設才會進步，例如張嘉郡提出的爭取麥寮工商綜合港，他當選總統、張嘉郡當選立委，就可以一條龍建設雲林，讓雲林持續進步。

韓國瑜在虎尾鎮德興宮、土庫鎮順安宮表示，未來雲林要有很多建設，因為雲林經濟工商業不夠發達，未來張嘉郡順利進到立法院，與他一條龍來服務。有些年輕人想回鄉做青農陪家人，但失敗的很多，因為找不到通路，我們一定要找到外銷通路幫助年輕人。

韓說雲林需要大建設，例如張嘉講的麥寮工商綜合港，我們一定會來研究全力支持，若選上總統做不好，有什麼面子回到雲林，所以他一定會加大建設，拜託大家虎尾大團結，全力支持張嘉郡、支持雲林女婿。

韓指出，雲林縣目前人口有68萬人，但外流人口至少有200萬人，這麼多雲林子弟在外地打拚，所以雲林一定要開始衝刺經濟，他會配合張麗善縣長、張嘉郡共同打拚，農漁產品想辦法外銷百分之卅，百分七十留在國內，這樣價格就會愈來愈好。

(中時 )