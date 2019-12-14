費鴻泰半露天親子電影院登場 20:072019/12/14 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委費鴻泰14日舉辦半露天親子電影院，吸引大小朋友到場欣賞電影。（費鴻泰服務處提供／張立勳台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委費鴻泰14日舉辦半露天親子電影院，吸引大小朋友到場欣賞電影。（費鴻泰服務處提供／張立勳台北傳真） 國民黨立委費鴻泰14日晚上約信義區大朋友、小朋友，在周六一起來興雅國小，看個開放空間的半露天電影院，免費動畫冒險電影「大冒險家」，吸引很多三代同堂家人一起來欣賞電影。 在電影欣賞開前，特別邀請靈糧堂信義福音中心陳牧師所帶領的詩歌團唱聖誕詩歌，提前報佳音，為大家祈福禱告。 電影開演後，小朋友聚精會神的看冒險家和怪物組隊，開啟尋找遠親的超級任務。電影很多畫面驚險萬分，也笑料百出的冒險。周六夜晚有個愉快的電影派對，大家都很開心，對此親子電影活動都按讚。 (中時 ) #2020大選 #費鴻泰 #親子 #電影院 也許您會感興趣 推薦閱讀 小英3號藏玄機！網友拱出AV女優 00:112019/12/10 生活 告費鴻泰毀謗敗訴 陳菊不服提上訴 11:512019/12/10 社會 評論時事挨告 費鴻泰呼籲陳菊別利用司法 15:212019/12/10 社會 2020大選 韓國瑜：乞丐與王子的戰爭 20:262019/12/10 政治 台2020大選 美：對陸表態的公投 04:092019/12/13 兩岸新聞 朱立倫讚費鴻泰腳勤 04:102019/12/13 地方新聞 林明溱看2020大選 評估韓國瑜在南投贏5萬票 17:262019/12/13 政治 睽違20餘年 雲林沿海再見電影院引人潮 18:062019/12/13 生活 耶誕趴 費鴻泰邀做薑餅屋 04:102019/12/14 地方新聞 大坑步道新建公廁完工 打造友善登山環境 10:392019/12/14 生活 政治熱門新聞 憂對手出奧步 綠營盼喊停罷韓遊行 - 政治 韓國瑜彰化造勢湧入上萬支持者擠爆會場 疾呼要加入國際組織 - 政治 起風了？網：民進黨將被高雄人反撲 - 政治 到底是誰才該向高雄道歉？萬人狂吼三個字 - 政治 2024誰是柯P對手？命理師點名藍軍3個強棒 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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