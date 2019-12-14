國民黨立委費鴻泰14日舉辦半露天親子電影院，吸引大小朋友到場欣賞電影。（費鴻泰服務處提供／張立勳台北傳真）

國民黨立委費鴻泰14日晚上約信義區大朋友、小朋友，在周六一起來興雅國小，看個開放空間的半露天電影院，免費動畫冒險電影「大冒險家」，吸引很多三代同堂家人一起來欣賞電影。

在電影欣賞開前，特別邀請靈糧堂信義福音中心陳牧師所帶領的詩歌團唱聖誕詩歌，提前報佳音，為大家祈福禱告。

電影開演後，小朋友聚精會神的看冒險家和怪物組隊，開啟尋找遠親的超級任務。電影很多畫面驚險萬分，也笑料百出的冒險。周六夜晚有個愉快的電影派對，大家都很開心，對此親子電影活動都按讚。

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