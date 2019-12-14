國道3號火燒車瞬間燃成熊熊火球，駕駛乘客緊急跳車逃過一劫。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號北上198公里路段，下午4時發生火燒車。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號北上198公里路段，下午4時發生火燒車，鄧男駕駛自小客車，載著3乘客行駛在外線車道，引擎蓋卻不明原突然竄黑煙，車上4人緊覺不對勁，改緊將車停路肩，緊急跳車的瞬間，車子轟然著火，迅速燃成一團熊熊大火球，4人看著都嚇傻了，怎麼會這樣？「這是懲罰還是保佑！」「好加在人平安沒代誌就好」

這起國道火燒車，國道勤務指揮中心旋即指派巡邏車及緩撞車前往指揮，彰化縣消防局也派遣水車和救護車救援，大火猛烈、濃煙狂竄，遮蔽能見度，一度使得國道上附近好幾公里駕駛都如墜五里霧，員警考量行車安全，還一度封閉國3號北上全線。14日又剛好是周末，又逢傍晚車流最多的尖峰時段，回堵4公里。

警方步調查，鄧姓駕駛自小客車，從日月潭要返回台北，行經該路段發現車子怪怪的，竟然冒煙，立即停車呼叫救援，車上乘客都下車，霎那間車子就轟然起火狂燒了，彰化縣消防局緊急拉水線撲滅，車子燒成一團廢鐵，肇事原因還待進一步鑑定。

國道七大隊大隊長李信義指出，近日該路段已經發生2起小自客車起火燒事件，多為車輛故障自燃，再次籲請注意車輛保養，車齡較高的車輛，尤應加強保養、定期檢驗，以降低車輛故障機率。

(中時 )