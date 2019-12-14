日友環保公司擬在下營設置掩埋場，14日上午在下營國小舉辦說明會，逾500百名鄉親到場抗議，在台南市議員陳秋宏等帶領下，大家手舉抗議布條，高喊「拒絕毒害、不要掩埋場」，雖然一度有贊成民眾與反對者互嗆，但在警方勸導下，沒有進一步衝突，說明會也在10分鐘內匆匆結束。

日友公司擬在下營區設置事業廢棄物掩埋場，依規定須舉辦說明會。地方議員陳秋宏、帝廟主委洪和全多日前就邀鄉親到場表達反對立場。

包括下營、麻豆多位里長，以及立委郭國文、第一選區立委候選人賴惠員、市議員蔡育輝、吳通龍、林志展、李宗翰、沈家鳳不分藍綠黨籍議員立委都到場抗議。

說明會於開始後，日友公司利用投影片說明掩埋場設置情況，過程不到10分鐘即結束。

蔡育輝表示，日友公司要在下營設置事業廢棄物掩埋場，源頭在於台南市政府，從陳唐山、蘇煥智縣長到賴清德市長都未核准日友公司的申請，為何黃偉哲市長要同意呢？他呼籲黃偉哲趕快收回成令，還給地方清淨家園。

(中時 )