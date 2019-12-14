▲馬文君草屯文創總部讓草屯鎮出現極為特殊的地景藝術夜景。（楊樹煌攝）

▲馬文君說，以千盞美麗的紙燈，讓草屯亮起來，並成為草屯的地景藝術，就是希望帶給草屯幸福、溫暖與明亮的祝福。（楊樹煌攝）

耶誕節前，草屯鎮大成街出現極為特殊的地景藝術夜景，讓不少民眾都好奇的前往參觀並拍照留影，頓時成為草屯地區的觀光新亮點，原來那是立委馬文君的草屯貨櫃屋文創總部，並於今14日晚間舉行點燈。

馬文君表示，以千盞美麗的紙燈，讓草屯亮起來，並成為草屯的地景藝術，就是希望帶給草屯幸福、溫暖與明亮的祝福，歡迎草屯鄉親踴躍前來體會，並享受絕對優美、夢幻燈明的地景藝術，歡度溫馨浪漫的夜晚。

所以會有這樣創意，馬文君指出，因近年來曾舉辦多次盛大的台日文化交流活動，其中最受人稱道讚嘆的「點亮台灣之心」燈會，就是以成千上萬盞燈火，夢幻地照耀著南投山城夜景，成為浪漫的文化交流活動，所以草屯的文創總部才有此構想，並也希望「在寒冷的冬夜裡，能與草屯地區民眾一起尋找光。」並為家鄉、為家人和自己送上今年最溫暖明亮的祝福，同時找到屬於自己的感動。

(中時 )