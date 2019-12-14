國民黨總統候選人韓國瑜日前「蓋民調」，列民進黨不分區的北市議員梁文傑之妻林楚茵坦言，韓國瑜這個蓋牌，真的是一個高招，甚至說民進黨支持者看到蔡英文民調50%，也會怕。

林楚茵因在政論節目《楷道論政》指出，她這禮拜開始下鄉輔選，感受到綠營其實被2018縣市長選舉開的那個票嚇到了，所以有一部分支持者想說，這次一定不要被民調所蒙蔽，因為他們蠻怕的。只能說國民黨確實有一定的基本盤，即使韓國瑜的發言及高雄的狀況，但國民黨仍有一定的基本盤，民進黨真的不能掉以輕心。

林楚茵表示，台北市長柯文哲和鴻海創辦人郭台銘不選之後，票會流向何方，充滿了未知性，但她看到有一些挺民進黨的名嘴，以及民進黨內的政治人物說贏200萬、300萬，她認為其實不用這麼樂觀。

林楚茵點出，多數的民眾都是在選前10幾天，要投票時才會有最強的動員力，所以民進黨真的不能掉以輕心。而韓國瑜這個蓋牌，真的是一個高招，所有民調，韓就一句不可信，說他的人已經投過了，你怎麼知道有多少是我去魚目混珠的。對民進黨支持者而言，現在也是怕，他們看到蔡英文民調50%會怕，所以票沒投出來前，真的很難說。

(中時電子報)