副總統陳建仁（中）14日參加黨籍立委候選人鄭運鵬（右）舉辦的「台灣歌・耶誕會」也在台上帶動跳。（賴佑維攝）

副總統陳建仁（左四）14日參加黨籍立委候選人鄭運鵬（右四）舉辦的「台灣歌・耶誕會」，和民眾合影。（賴佑維攝）

副總統陳建仁14日馬不停蹄，至桃園參加黨籍立委候選人鄭寶清、鄭運鵬舉辦的活動，陳大讚鄭寶清認真爭取預算。也喊出桃園執政鐵三角，包含蔡英文總統、桃園市長鄭文燦、立委候選人鄭運鵬，爭取民眾支持。

陳建仁先參加鄭寶清舉辦的紙風車劇團演出，再到立委候選人鄭運鵬舉辦的「台灣歌・耶誕會」活動。他出席紙風車致詞時表示，紙風車劇團的表演，打開小朋友的想像力，讓他們的未來充滿無限的希望、美好。也大讚鄭寶清在中央爭取預算，讓桃園發展更好。

陳建仁出席「台灣歌・耶誕會」活動則說，2020選舉相當重要，香港最近為了爭自由、民主，很多大學生都站出來，雖然他們被政府、警察打壓，但選舉仍得到很大的勝利。也有香港的朋友寫Email給他，跟他說，「香港贏了，台灣也要贏。」

陳說，要贏的是台灣的主權、台灣的自由民主、台灣的人權法治，還有台灣世世代代、子子孫孫都能夠生活在這塊土地上，能夠幸福美滿，過著自由民主的生活。他細數政績，強調4年來，蔡總統努力帶領台灣走向更幸福的道路。包含今年前3季經濟成長率是亞洲四小龍的第1。

「桃園執政鐵三角！」陳建仁說，未來要讓蔡總統在中央、鄭文燦在地方，鄭運鵬在立法院，爭取桃園人的權益，成為桃園的鐵三角。呼籲民眾支持民進黨、蔡英文、鄭運鵬。

(中時 )