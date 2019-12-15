美國最大基金管理公司領航（Vanguard）與阿里巴巴（09988）關聯公司螞蟻金服宣布，獲大陸證監會批准，雙方組成合資公司，為大陸個人投資者提供基金投顧服務。

香港經濟日報引用外電報導，兩家公司發表的聯合聲明，稱合資公司將根據投資者的投資目標、投資期限及風險偏好，通過支付寶上綜合財富管理平台螞蟻財富，為投資者提供客製化服務，用戶最低投資金額僅需800元人民幣。

今年一批本土共同基金曾獲批提供該類諮詢服務，而此次領航與螞蟻金服的合作，令領航成為今年首家獲批的全球資產管理公司。

(旺報 )