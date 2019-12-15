領航攜螞蟻金服 進軍陸投顧市場 08:272019/12/15 旺報 許昌平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國最大基金管理公司領航（Vanguard）與阿里巴巴（09988）關聯公司螞蟻金服宣布，獲大陸證監會批准，雙方組成合資公司，為大陸個人投資者提供基金投顧服務。 香港經濟日報引用外電報導，兩家公司發表的聯合聲明，稱合資公司將根據投資者的投資目標、投資期限及風險偏好，通過支付寶上綜合財富管理平台螞蟻財富，為投資者提供客製化服務，用戶最低投資金額僅需800元人民幣。 今年一批本土共同基金曾獲批提供該類諮詢服務，而此次領航與螞蟻金服的合作，令領航成為今年首家獲批的全球資產管理公司。 (旺報 ) #公司 #螞蟻 #管理 #投資者 #服務 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－想像力限制了台灣STO的發展潛力 04:102019/12/11 產業特刊 港證監會：明年首季推港股通實名制 17:312019/12/11 財經 香港證監會 2020年首季推港股通實名制 20:112019/12/11 財經 港交所：2020年滬深港通 北向成交量創新高 21:442019/12/11 財經 台、日、比利時跨國合作 破解蝴蝶與螞蟻間的摩斯密碼 09:282019/12/12 生活 中鋼持續投資改善污染 見成效 21:072019/12/12 財經 20家法國嚴選IoT新創 揮軍美CES顯身手 21:102019/12/12 財經 聯手米其林主廚 星宇豪華飛機餐曝光 13:582019/12/13 生活 人行擬新規 搶外資入A股 04:092019/12/14 全球財經 人行：將穩步擴資本項目可兌換 14:552019/12/14 財經 財經熱門新聞 叫陣…決戰3奈米！台積電死敵弱爆了 - 財經 賺300元天價台積電 小資族當心3件事 - 財經 15檔外資重押 強者恆強 - 財經要聞 - 工商時報 美元債務違約炸開！ 大陸國企陷20年來最大風暴 - 財經 台積電5奈米被搶光 慘！老三要多等1年 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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