化裝舞會第一場開舞舞會今天上午在大廳舉行，由穿著華服的皇室貴族與耶誕老公公一起開舞，來自19世紀的貴族一現身就抓住遊客目光。(曹婷婷攝)

奇美博物館工作人員穿上華服化身貴族。(曹婷婷攝)

一行人前往戶外廣場跟民眾合影。(曹婷婷攝)

以西洋建築引人入勝的奇美博物館，迎接耶誕，精心策畫「耶誕週末－化裝舞會」，14日盛大展開，首日湧進萬人參與這場盛宴，不同民眾更配合活動主題，大玩扮裝赴會，還有民眾租禮服盛裝出席，不少小朋友身穿公主裝跟穿著歐洲貴族服飾的公主合影，讓人彷彿穿越時空，置身西洋宮殿。

奇美博物館「耶誕週末」首日開跑，不少遊客配合化裝舞會西洋皇家風格主題，精心打扮。林姓數學教師明天要參加舞蹈比賽，今天特別盛裝偕舞伴到奇美博物館跳華爾滋，為明天賽事預先暖身。從事護理工作的郭小姐更特地穿上租來的華麗禮服，優雅穿梭博物館，「難得能名正言順打扮，走進像是宮殿般博物館，說什麼都要來參加。」

化裝舞會第一場開舞舞會今天上午在大廳舉行，由穿著華服的皇室貴族與耶誕老公公一起開舞，來自19世紀的貴族一現身就抓住遊客目光，隨後一行人前往戶外廣場跟民眾合影。傍晚，重頭戲「耶誕大舞會」登場，由專業舞蹈老師現場教學，帶領民眾舞動身軀。

配合別開生面的耶誕舞會，奇美博物館精選皇家貴族相關展品推薦參觀，如兵器廳有巴伐利亞國王「路德維希二世」狩獵短腰刀；動物廳有皇室愛用動物圖騰「獅子標本」；藝術廳有義大利那不勒斯貴族用花轎，還有與活動主題同名畫作《化裝舞會》，該展區特別播放華爾滋樂曲，觀者可輕鬆進入畫作情境。

值得一提的是，樂器類藏品首度推出「皇家名琴」限定展覽及獨家輪演，機會難得。館方表示，活動期間都有定時皇家名琴表演，歡迎大家多多把握。延續去年備受遊客喜愛的「皇家耶誕市集」，中午過後也湧入人潮，70家風格攤位吸引民眾走逛。館方每天也精心準備萬份聖誕小禮，民眾只要符合西洋古典風格裝扮並拍照打卡，就可到服務台摸彩換禮物。

(中時 )