台北市一名吳姓男子，請了一名印尼籍女傭來照顧中風的胞弟，卻被外傭指控性侵，吳男卻說是她熱情又主動的要服務他，儘管當時做到一半喊停，對方仍往他身上「坐」，直到他繳械為止。台北地檢署也查出2人發生性行為之後，還一同騎機車逛夜市，因而採信吳說法，將他不起訴。

吳姓僱主被外傭指控去年1月與2月初，對她熊抱摸胸，因為大叫才沒被得逞。但吳男辯稱，是印傭主動挑逗他，才讓他控制不住沒有違背其意願，且她做家事時，有時會撩起上衣挑逗他要他親吻胸部，身為男人根本抗拒不了誘惑？

吳男還說，印傭指控他性侵的那次，當時自己坐在電腦桌前工作，印傭卻突然跟他要錢說可以讓你舒服，談好價錢後，外傭不但接吻，還幫他口交，因為他不容易射精，當兩人進行到一半時就推開外傭的屁股並喊「FINISH」想要結束，沒想到她竟然改跨坐上去在他身上猛搖20分鐘，直到繳械。

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(中時電子報)