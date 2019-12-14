第二航廈戶外觀景台上午啟用，下午航警及保全卻圍上紅龍線，禁止民眾進入距離機坪過近的區域。（范揚光攝）

第二航廈戶外觀景台上午啟用，下午航警及保全卻圍上紅龍線，禁止民眾進入圖中距離機坪過近的區域。（范揚光攝）

桃園機場第二航廈南邊戶外觀景台14日啟用，民眾可近距離欣賞飛機起降及機坪作業情形，是航空迷朝聖的新據點，不過上午才邀請蔡英文總統風光剪綵啟用，下午航警及保全人員卻拉起紅龍線，不准民眾進入距離機坪最近的區域，讓現場許多航空迷一陣錯愕。

航空迷林先生原本興致勃勃地從新竹趕來，期待能近距離捕捉飛機的英姿，不過到了觀景台才發現離機坪最近的區域已經被管制，只好跟其他人擠在紅龍線後方，觀賞角度大打折扣，感覺有些掃興。

機場公司表示，航警基於觀景台距離機坪過近（僅25公尺），任何有心人都可以輕易地投擲危險物品，破壞停在下方的飛機，恐有危害飛安疑慮，因此要求機場公司禁止民眾進入觀景台最接近機坪的區域。由於目前還是試營運階段，很多地方要視實際狀況而修改，所以拉紅龍線只是暫時的作法，未來再做最後的改善。

不過觀景台完工將近半年，難道在開幕剪綵後才知道距離機坪太近？對此機場公司解釋，觀景台設計都符合航空保安需求，並設有監視器、鋼絲電子圍籬及保全人員，不料開幕日人潮眾多，為避免發生危險，在航警建議下，離欄杆後退5公尺處，拉上紅龍線管制人員進入。

由於航警局身負航空保安重任，航警表示，飛安不容差錯，如果有安全上的疑慮當然要改善處理，除了盡量不要破壞民眾賞機的興致，也希望能和機場公司好好協調溝通，一起把安全做好。

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(中時 )