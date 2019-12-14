國聚建設打造「友善好宅」建築品牌，發揮品牌力創造競爭力。（盧金足攝）

300多位住戶玩得意猶未盡，直呼「寓教於樂！太好玩了！」（盧金足攝）

國聚建設創造的友善建築，為居住環境增加的互動、互助精神，無價！（盧金足攝）

今天適逢周末，國聚建設親子活動開拔到大自然園區，拋開電視、電腦與3C產品，小朋友與家長同歡。（盧金足攝）

假日何處「趣」？國聚建設為住戶舉辦大自然親子活動，獲得300多位住戶熱烈回響，暫離都市喧囂，14日與住戶們到社福單位-沙連墩戶外探索學校，大人、小朋友一起在綠意盎然的森林間展開攀樹體驗、溜索、漆彈對抗、射箭、弓箭、烤蛇麵等戶外體驗，12月暖暖冬陽，住戶互相交流，讓住戶的「家」與社區零距離，也共同參與公益，從生活中實踐「友善好宅」的新定義。

台中市建商與住戶的互動，不只建立在購屋關係，後續的服務，建商與住戶一起成長，別具意義，國聚建設去年舉辦家庭藝文日，與台中國家歌劇院攜手「聚夢計畫」，贊助弱勢孩童拓展藝文視野。

今年「友善好宅」前進台中石岡區，與住戶們到社福單位-沙連墩戶外探索學校一起趣冒險，帶著高齡父母與小孩一起來同樂的住戶說，三代同堂出遊，國聚建設還貼心安排各種美味餐點、湯品及飲料，買國聚建設蓋的房子，感受到品牌建商用心經營與住戶間的互動關係。

住戶表示，國聚舉辦多元化的社區營造活動，就是目前風行的社區總體營造在國聚社區呈現，都會中的社區住戶有的不相往來，國聚社區住戶從活動中開啟行善的平台，「千金買屋、萬金買鄰」，國聚建設創造的友善建築，為居住環境增加的互動、互助精神，無價！

國聚建設強調，透過整合環境、居住需求、建材等面向，讓住宅不只是住宅，也是友善好宅，國聚團隊發揚土地的性格，期許每棟國聚建物，都是這城市優雅的風景。

打造「友善好宅」建築品牌，發揮品牌力創造競爭力！國聚建設表示，建築不只是居住者安身立命的居所，不能僅為蓋出一棟水泥叢林，更要成為購屋者嚮往的友善溫暖建築。

從建築工法到生活美學，國聚建設讓住戶很有感，今天適逢周末，親子活動開拔到大自然園區，小朋友與家長同歡，拋開電視、電腦與3C產品，吹吹大自然的風，曬曬小陽春的冬陽，享受芬多精，進一步凝聚住戶向心力。

國聚建設指出，用心深耕中部市場，投身公益也是企業的社會責任，每月定期與安得烈慈善機構、創世基金會等公益團體合作，集結社區住戶力量，募集慈善協會所需的常溫保存物資，更邀請住戶一起打包愛心食物箱，參與志工服務。

沙連墩戶外探索學校的大熊爸爸-張董事長，對與國聚建設合辦年度冒險活動營，感謝企業規畫為活動的地點，透過多元體驗教育輔導模式，並與企業合作活動，協助近百位的失依兒少，讓他們能在活動中提升學習力、互動力與就業力，為雙方創造良善的循環。

「大孩子、小孩子們汗流浹背興奮的叫聲、快樂的歡呼，是大自然最棒的交響樂！」國聚建設表示，沙連墩戶外探索學校開放攀樹體驗、樹林冒險、溜索、叢林冒險、漆彈對抗、漆彈打靶、射箭、弓箭、鑽木取火、烤蛇麵等戶外體驗，300多位住戶玩得意猶未盡，直呼「寓教於樂！太好玩了！」

(中時 )