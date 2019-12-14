台灣第一名模林志玲和日團放浪兄弟成員Akira今年6月閃電丟出婚訊，兩人上月在台南舉行了浪漫又有意義的婚禮，被問到婚後會定居哪裡？林志玲曾表示會交給老公規劃，而她先前接受專訪，就透露感覺到婚後的轉變，「幾乎他在哪，我就會飛去哪」，認為幸福是自己可以一手創造。

林志玲和Akira先前接受《VOGUE》雜誌邀約拍攝了一連串美照，今「voguetaiwan」IG再丟出不少花絮，在林志玲心中美好的婚姻是連不理想的日子都能攜手共度，不管在一起幾年，眼中仍存在對方的好，兩人當時宣布這段跨國婚姻時，被日媒封為「世界婚」，婚後居住地全世界不限，而林志玲也在訪談中證實此事。

林志玲說，兩人走入婚姻後，自己的心境也有了改變，無論Akira在哪裡，林志玲下步就會想跟隨飛去，認為不管多忙，只要有心都能創造在一起的空間與時間，兩人也有很多共同點，都很正面、細心，許多價值觀沒有經過討論就十分契合，讓林志玲常直呼神奇。

(中時電子報)