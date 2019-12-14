黃明志原訂12月31日在吉隆坡舉行萬人售票演唱會，未料主辦單位無預警宣布取消演出，發聲明強調雙方因無法達到共識而取消演唱會，不僅許多粉絲錯愕並到臉書專頁狂轟，黃明志等了9年在家鄉開唱的夢想也破碎！黃明志今在網路播放15分鐘開罵影片，一開場就發表不自殺宣言，「這個影片會引起不安，有可能造成我的生命危險，我現在人在台灣，先把話講在前面，如果我回去馬來西亞的時候發生什麼事情，或者我的家人發生什麼事情，一定是有人設計」！

黃明志表示演唱會之所以被取消，全因主辦單位說：「我在裡面公佈了我們政府部門的演唱會法規。」他為了這場演唱會至少推掉25場秀，連台北市府跨年邀約也婉拒，更誇張的是，主辦單位還要他自行吸收演唱會取消所導致的賠償，「對方提出要我買下自己的『4896 FINAL CALL 吉隆坡站 倒數跨年演唱會』，因為對方公司沒有取消過演唱會，他們要保有他們公司的『信譽』，他現在還要我賠錢給對方公司」。

他最後說：「我認為我必須承擔起這個責任，讓自己演唱會順利完成，我一直想辦法去借錢完成演唱會，其實只是想讓整個事情有始有終。」不僅要自己籌錢繼續辦演唱會，也豪氣喊話：「我賺到的每一毛錢，我會全部通通拿去捐給慈善團體，我一毛錢都不要。」第一次在老家吉隆坡演出卻又遇上考驗，黃明志無奈地說：「對體制感到很失望，而且我現在身體狀態，未來應該也沒有辦法在做什麼大型演唱會。」鄭重宣布：「這是我第一次，也是最後一次在吉隆坡辦演唱會。」尾聲再補一句「DLLM」（廣東話髒話）。

黃明志大馬演唱會遭取消。（亞洲通文創提供）

(中時 )