國民黨總統候選人14日晚間8時許到嘉義市參加王啟澧、傅大偉聯合造勢晚會，韓國瑜指出，東南亞華僑，看台灣一天一天往下沉淪，非常難過，台灣一步一步走向虛弱衰退，非常嚴重。
韓國瑜說，他最害怕的事情，每天都在發生，世界忘記台灣，明年台灣進入東南亞都要加關稅，兩岸ECFA到期，未來進入大陸產品也要加關稅。
韓國瑜說，小時候看黑白電視機，有錢後換彩色電視機，民進黨執政3年多，台灣變黑白的。
蔡英文執政，有這麼好的機會，但人民用「悶亂翻苦茫」表達，經濟繼續蕭條，兩岸緊張對立，內部紛擾，一定要改，不能繼續。
韓國瑜感嘆，台灣一定要改變，否則連東南亞國家都看不起台灣，我們嚥不下這口氣，一定要改變，嘉義鄉親，過去支持翁重鈞，今天全力支持王啟澧、傅大偉！
韓國瑜強調，嘉義市要讓世界再一次看到，嘉義市是民主聖地，一定要改變，不能在鬱卒下去，我們一定努力認真打拚，王啟澧、傅大偉、韓國瑜保證，建立清廉政府，不要再被蔡英文騙第二次，再給我們一次機會，中華民國萬歲、台灣人民萬歲！
(中時電子報)
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