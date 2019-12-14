金馬新人王范少勳也深陷臺灣黑熊魅力之中！14日他特地撥冗出席《黑熊來了》公益放映會，擔任活動抽獎大使，初次見面就被電影男主角「熊吉拉」運球飛撲，他則模仿起熊吉拉在片中偷吃餌的模樣，大男孩與可愛黑熊的互動引發觀眾爆笑。

上月甫以電影《下半場》榮獲金馬獎最佳新演員的陽光少年范少勳，昨特地現身公益放映活動，與熊吉拉相見歡，熊吉拉也向《下半場》致敬，以帥氣籃球員之姿運球飛撲迎接，圓滾身軀配上靈活身手，親手獻上黑熊最愛的食物青剛櫟，也讓范頻笑場說：「假如場上對手這麼大一個，我真的會怕欸。」

范少勳也是熱愛戶外活動的一份子，非常崇拜電影導演麥覺明，甚至許願有機會的話想隨麥一起探索山林，范不久前才剛結束徒步環島旅行，很開心能受邀參與活動，看完電影想謝謝所有正在為了環境與動物保育努力的人：「電影內容不是教條式的說教片，而是以研究員的視角讓觀眾一起看見熊、理解熊。」大讚黑熊滿滿的生命力與靈性。電影上映中。

(中時 )