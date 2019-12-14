日本全能才子星野源14日在台北舉辦世界巡迴最終場，他8年前就曾來台開唱，當時歌迷僅有90人，今在Legacy Max演出，全票完售，吸1800人到場朝聖，粉絲翻漲20倍，讓他興奮的用中文說：「大家好我是星野源，好久不見，很開心再來台北開live，我們一起high吧！」

開場星野源嗨唱〈Pop Virus〉、〈SUN〉、〈櫻花森林〉3首快歌炒熱氣氛，自彈自唱展現音樂才華，接著問歌迷說：「很熱吧？熱要脫衣服喔，要做好預防措施。」之後陸續唱了〈哆啦A夢〉以及全英文最新單曲〈Same Thing〉等多首曲目，當然也帶來粉絲最期待的必唱曲目，由他主演的夯日劇《月薪嬌妻》片尾曲〈戀〉，副歌時他更站在Spotlight下，秀一段經典「戀」舞，全場都激動的跟著他跳。

演出中段星野源跟樂手們聊開，因9日橫濱場演出時，他跟鼓手河村智康一起在表演期間跑去上廁所，所以他今又鬧了一下河村智康說：「你上廁所了沒？」貝斯手Hama提醒說：「現在不是說話的時間，是唱到歌曲的中間，都忘記要幹麻。」星野源又問河村智康：「怎麼不阻止他們鬧？反正會唱到早上。」

星野源這次在台演出陣容龐大，台日工作人員合計多達50人、演出樂手共有9位，同時他今年也完成5大巨蛋以及世界巡迴演唱會，返日後31日將登上NHK紅白歌唱大賽演出。

(中時 )