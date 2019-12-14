中華辯論推廣協會邀請於今日主辦2020不分區立委辯論式政見發表會，由於民進黨沒有參加，因此在交互提問階段國民黨和民眾黨就成了各黨代表優先質問的對象。兩黨都被詢問到兩岸與統獨政策，國民黨代表田方倫強調國民黨支持九二共識但反對一國兩制，民眾黨代表張其祿也說民眾黨反對一國兩制，但認為我們應該用聰明的方式面對大陸並且設法壯大自我。

張其祿指出大陸是我們第一大貿易夥伴，我們一年從大陸賺八百億順差，但他不認為該親中，大陸要併吞台灣是陽謀，他也同意要防範，而民眾黨主席柯文哲講過我們要夠聰明也要夠強大，我們一直談統獨，但國防預算有提升嗎？實施募兵制是安全的做法嗎？這些是要實際解決的問題，台灣要在亞太區域做到聰明的定位，要先讓自己壯大，如果在島內先區分敵我，根本不需要外敵，自己就會垮掉所以重點是要聰明因應，壯大自己，不是喊喊口號。

另外新黨代表林明正提到柯文哲宣稱繼承蔣渭水精神，蔣渭水認為台灣人是中華民族，請問民眾黨是否認為台灣人也是中國人？民眾黨兩岸政策到底是甚麼？對此張其祿回稱每個時代都有其價值與變遷，美國與英國同文同種，但也變成另一個國家。台灣有各族群，民眾黨尊重台灣人意志決定，不需要用既定概念，主張非要統或獨。

而被質疑國民黨如今主張兩岸政策是否背離蔣經國時代方針時，田方倫則表示，國民黨堅持九二共識一中各表，一直反對一國兩制，國民黨沒有背離過去想法，而是在時代進程中選擇和平方式。

(中時 )