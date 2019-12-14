14日由味全龍與日本社會人隊爭奪冠軍戰門票，龍隊先後遭對方先發投手森田駿哉及後援投手栗林良吏壓制，全場苦吞15K。最終社會人隊以4比2擊敗味全龍，龍隊明日將與中職聯隊爭奪季軍，冠軍戰則由日職紅隊對上日本社會人。

味全龍在2局上半開啟攻勢，朱祥麟、曾傳昇敲安上壘後，靠雙盜壘戰術站上二、三壘，第一棒郭天信敲出中外野安打，一棒送回2分。

社會人隊在3局下半反攻，一、三壘有人的情況下，龍隊游擊手發生接球失誤，社會人攻下1分後，中野拓夢敲出追平安打，雙方2比2平手。

龍隊在第2局拿下2分後，就遭社會人投手連番壓制，4到9局都遭對手賞三上三下，安打難產的情況下，社會人在5局下半靠逢澤峻介安打攻下第3分，中野拓夢補刀安打，社會人隊超前成4比2。

社會人隊先發投手森田駿哉，主投7局僅被敲4支安打、失2分，送出高達10次三振，為本屆冬盟單場第2高，僅次日職紅隊笠谷俊介的單場11K。接手的栗林良吏也上演三振秀，後援2局送出5次三振，龍隊全場共吞15K，一度在6到9局連8名打者遭三振。

味全龍以2比4敗給日本社會人，也輸掉冠軍戰門票，15日季軍戰要對上中職聯隊，上演台灣內戰。本屆冬盟兩隊交手2次，各拿1勝1敗勢均力敵，不過龍隊在排名優於中職聯隊，明日季軍戰精彩可期。而冬盟冠軍戰則由日職社會人對上日職紅隊。

(中時 )